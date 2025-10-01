Ciclone provocará chuva forte em SP e outros quatro Estados do País

A formação de um novo ciclone extratropical provocará chuva forte em cinco Estados brasileiros, incluindo São Paulo, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no domingo, 12, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Uma área de baixa pressão vai se aprofundar no centro da Argentina no fim de sábado, 11, e a frente fria associada ao ciclone avançará entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.

Segundo a MetSul, o Rio Grande do Sul pode registrar chuva isolada no sábado, mas a previsão é que a situação se agrave no domingo, com chuva forte em várias cidades e alto risco de temporais isolados, em que pode haver queda de granizo e, principalmente, vendavais, com potencial de danos e transtornos como destelhamentos, queda de árvores e postes.