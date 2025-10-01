Ciro Nogueira diz que candidato tem que ter viabilidade em referência a Caiado

O senador e presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, visitou nesta quinta-feira, 9, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No encontro, o ex-ministro do governo Bolsonaro afirmou que foram discutidas as eleições de 2026. Ele também comentou sobre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

A reunião ocorreu após Ciro Nogueira opinar, em entrevista ao O Globo, sobre o cenário da disputa presidencial, destacando que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), são os nomes mais "viáveis" da direita para o pleito.

Após o diálogo com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, Ciro afirmou não ter nada contra o governador de Goiás, mas reforçou que o "candidato tem que mostrar viabilidade. Não sou eu que vou impedir ou apoiar sua candidatura. Quem tem que apoiar é o povo."