Importantes países ainda não apresentaram suas metas para a COP30, diz presidente do evento

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), André Corrêa do Lago, reconheceu hoje que há "decepção" com a demora na apresentação das chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Essas metas, no âmbito de Acordo de Paris, visam a reduzir as emissões, além de tratarem a adaptação aos impactos das mudanças climáticas.

"Há uma decepção, não há dúvida, de que importantes países ainda não apresentaram suas NDCs", frisou o embaixador. "Mas praticamente todos os países estão alegando que o atraso está ocorrendo porque eles querem fazer NDCs muito sérias. Isso quer dizer o quê? Que o Acordo de Paris está funcionando. Ninguém vai se arriscar e fazer uma NDC irresponsável", declarou.

Ele disse ainda que as sinalizações recentes apontam que 101 países já estariam prestes a apresentar as suas metas. Ainda assim seria um número abaixo das expectativas. São 190 países-membros do Acordo de Paris. A princípio, as NDCs deveriam ser apresentadas em fevereiro e o novo prazo é novembro, mês da COP30.