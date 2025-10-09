Ladrões invadem casa em SP e fazem família refém na mesma rua onde delegado foi morto em 2024

Ainda dentro do imóvel, outros dois homens foram localizados. O trio foi contido pelos policiais e preso em flagrante. As vítimas foram libertadas em segurança.

De acordo com o relato da polícia, a casa estava revirada, com gavetas e armários abertos. Em um dos cômodos, foi encontrada uma mochila que, segundo os agentes, pertencia aos suspeitos. Dentro dela, havia joias das vítimas e munições de um revólver calibre 32.

Os três homens foram conduzidos ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde permanecem à disposição da Justiça, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O caso foi registrado como roubo.

Delegado morreu na mesma rua em 2024

Há pouco mais de um ano, em setembro de 2024, o delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto na Rua Caio Graco.

Ele caminhava com a esposa, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, e reagiu ao ser abordado por dois criminosos. Um terceiro suspeito teria participado da ação, dando cobertura à dupla. De acordo com a SSP-SP, os três foram presos ainda no ano passado.