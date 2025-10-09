Laudo descarta metanol e aponta causa da morte de advogado do Mensalão

"Três suspeitos por envolvimento no crime estão presos e diligências prosseguem para a conclusão do inquérito policial", diz a SSP. A reportagem busca contato com a defesa dos suspeitos.

Os exames apontaram que uma lesão letal no crânio foi causada pela queda do advogado após ser golpeado com um soco pelo suspeito do crime, Lucas Brás dos Santos, de 27 anos, que tentava roubar seu celular.

A perícia afastou a hipótese de morte pelo consumo de metanol, que chegou a ser levantada no início da investigação.

Antes de ser vítima do agressor, Pacheco havia enviado uma mensagem a colegas do Prerrogativas dizendo que tinha "tomado metanol", o que foi interpretado como uma brincadeira devido à onda de casos de intoxicação pela substância misturada a bebidas.

Imagens de câmeras obtidas pela Polícia Civil mostram quando o advogado é abordado por Lucas, que estava acompanhado da namorada, Ana Paula Teixeira Pinto de Jesus. O advogado reage, tentando impedir que o rapaz retire algo de seu bolso e, na sequência, recebe um soco na cabeça. Ele cai ao chão. O traumatismo teria sido decorrente da queda.

Antes de fugir, o suspeito roubou os pertences da vítima. O advogado foi socorrido e levado à Santa Casa de São Paulo, na região central. Por estar sem documentos, levados pelo ladrão, ele só foi identificado 36 horas após a agressão, por meio de digitais. A família já havia registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele.