Matuê, apontado como chefe do tráfico na Cidade de Deus, é morto em operação no Rio

Ygor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, apontado como liderança do Comando Vermelho (CV) na Gardênia Azul e Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio, foi morto durante uma operação da Polícia Civil em Campinho, na zona norte, na manhã desta quinta-feira, 9. Dois seguranças do traficante também morreram na ação da polícia.

Policiais civis da Subsecretária de Inteligência (Ssinte), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) foi localizado durante mais uma etapa da "Operação Contenção", para combater o avanço do Comando Vermelho na região. De acordo com a polícia, dois fuzis e uma pistola foram apreendidos.

Os policiais foram à comunidade da Chacrinha, na zona sudoeste, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra Matuê e foram atacados. De acordo com a Polícia Civil, Matuê tentou fugir do cerco.