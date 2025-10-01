Moraes nega pedido da defesa de Tagliaferro para notificá-lo por carta na Itália

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes recusou o pedido da defesa do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro para que ele fosse notificado sobre investigação por meio de carta rogatória na Itália, onde se encontra. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 9.

Com o indeferimento, Moraes manteve a citação por edital, quando a notificação é publicada no Diário Oficial e jornais em casos em que não é possível encontrar a parte do processo nos endereços declarados. Já a carta rogatória é um pedido para que a Justiça de outro País cumpra determinado ato processual.

Na decisão, o ministro argumenta que Tagliaferro criou dificuldades para ser notificado, o que permite a citação por edital. "O denunciado encontra-se fora do território nacional exatamente para reiterar a prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial. Tal fato é confessado expressamente pelas postagens realizadas pelo denunciado nas redes sociais", escreveu.