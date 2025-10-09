NOAA diz que La Niña começou em setembro

Nova York, 9 - A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) disse em nota que o clima fez a transição de neutro para La Niña em setembro. De acordo com a agência, as condições associadas ao La Niña devem permanecer até o início do ano que vem, possivelmente voltando a uma condição neutra entre janeiro e março de 2026.Nos Estados Unidos, o La Niña está associado a clima mais frio e úmido nos Estados do Cinturão do Milho durante o inverno, enquanto no Sul do país as condições tendem a ser mais secas e quentes. Para os agricultores, isso pode significar uma cobertura adequada de neve para o trigo de inverno e possivelmente uma forte umidade do solo para a temporada de plantio durante a primavera de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.