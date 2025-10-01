Número de inscritos na Fuvest volta a subir após dois anos de queda

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organização responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta quinta-feira, 9, que 111.480 pessoas se inscreveram neste ano para participar do processo seletivo de 2026 da universidade - 4.150 inscrições a mais do que no ano passado, o que representa uma interrupção da trajetória de queda iniciada em 2023.

O número de candidatos vinha caindo nos últimos dois anos: em 2022, foram 114.434 inscritos; em 2023, 110.369; e em 2024, 107.330. Segundo informações da Fuvest, o vestibular chegou a ter 130.768 candidatos inscritos em 2020 para o processo seletivo de 2021.

O número total de inscrições inclui 12.960 "treineiros", ou seja, alunos que ainda não concluíram o ensino médio e prestarão a prova como forma de se preparar para os próximos anos. Outros 13.317 vestibulandos receberam a isenção/redução da taxa de inscrição.