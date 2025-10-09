O que se sabe sobre desabamento no restaurante Jamile que tem Henrique Fogaça como chef

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desabamento do mezanino do restaurante Jamile, que tem Henrique Fogaça como chef. O acidente registrado na tarde de quarta-feira, 8, deixou uma pessoa morta e outras oito feridas.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários do restaurante Jamile saíram correndo de dentro do imóvel após o mezanino desabar. Populares que passavam pela via na tarde de quarta-feira também se assustaram.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, a queda da estrutura ainda será investigada. Ele afirmou que o mezanino "simplesmente cedeu".