Paes lidera para o governo do RJ em 2026; Flávio Bolsonaro sai na frente para o Senado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa pelo governo do Estado nos quatro cenários testados por pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 9. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está à frente na corrida ao Senado pelo Rio nas eleições de 2026.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

No primeiro cenário para o governo do Estado, Paes tem 61% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacellar (União), presidente da Alerj, com 13%. A vereadora Monica Benício (PSOL) aparece com 3%, e o médico Ítalo Marsili (Novo) com 1%. Nulos e brancos somam 10% e 12% não sabem ou não responderam.