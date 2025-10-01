Polícia diz ter concluído inquérito sobre ameaças ao vereador Lucas Pavanato

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigava as ameaças sofridas pelo vereador Lucas Pavanato (PL). Segundo a assessoria do parlamentar, um dos suspeitos foi identificado pelas autoridades. O caso correu em segredo de Justiça.

A investigação teve início após Pavanato registrar um boletim de ocorrência denunciando ameaças de morte feitas pelo X (antigo Twitter). De acordo com a equipe do vereador, os ataques virtuais se intensificaram após o atentado que matou o ativista conservador Charlie Kirk no mês passado, nos Estados Unidos.

"Graças ao brilhante trabalho da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), um dos agressores foi identificado e indiciado, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão", afirmou Pavanato, por meio de sua assessoria.