Presidente da CPMI do INSS celebra ação da PF e diz que é também fruto do trabalho da comissão

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse, nesta quinta-feira, 9, que a nova fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, é também resultado do trabalho da CPMI.

O parlamentar disse que esteve na noite da quarta-feira, 8, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator dos casos que envolvem o esquema fraudulento de descontos não autorizados em aposentadorias, e pediu para que cumprisse prisões autorizadas pela CPMI.

"Estive pessoalmente com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para reforçar a urgência no cumprimento das prisões já aprovadas. A mensagem foi clara: quem tem aviões, vistos e recursos para fugir do país não pode continuar rindo da Justiça", disse Viana.