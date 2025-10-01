Sabino anuncia saída do União Brasil após suspensão das funções partidárias e embate com Caiado

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou na noite desta quarta-feira, 8, sua saída do União Brasil. Segundo Sabino, tornou-se "insuportável" permanecer no partido, embora tenha destacado as alianças que construiu durante o período em que integrou a legenda.

Sabino foi suspenso das atividades partidárias, após descumprir a determinação do União Brasil de deixar o governo Lula. O ministro foi afastado da presidência do diretório do partido no Pará e um processo de expulsão foi aberto contra ele.

"A gente tem uma grande liderança no Estado (Pará) por esse partido e em nível nacional também, nós temos muitos amigos, mas eu acredito que ficou realmente insustentável a minha permanência nesse partido", declarou Sabino, a CNN Brasil.