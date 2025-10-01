São Paulo tem aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave por gripe

O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 9, aponta o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza A em São Paulo.

A alta de casos relacionados ao vírus, um dos quatro tipos causadores da gripe (A, B, C e D), acende um alerta entre pesquisadores, já que o Estado, por sua intensa conexão com outras regiões, pode facilitar a disseminação do vírus.

O documento também destaca a alta de casos no Centro-Oeste. Segundo o boletim, a região passa por uma segunda onda de influenza A, o que é atípico para esta época do ano.