Sequência de assaltos assusta moradores da Vila Romana, zona oeste de SP

No domingo, 5, uma família ficou refém de ladrões também na rua Caio Graco. A Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de uma testemunha que viu o grupo entrando na residência. Ao chegar no local, os agentes encontraram um casal em estado de choque amarrado com um enforca-gato, sendo mantidos reféns por um suspeito.

Ao ver os policiais, o criminoso teria jogado um celular no chão e danificado o aparelho. Segundo a PM, ele estaria em contato com outro integrante do grupo, que permanecia do lado de fora da casa.

Ainda dentro do imóvel, outros dois homens foram localizados. O trio foi contido pelos policiais e preso em flagrante. As vítimas foram libertadas em segurança. De acordo com o relato da polícia, a casa estava revirada, com gavetas e armários abertos. Em um dos cômodos, foi encontrada uma mochila que, segundo os agentes, pertencia aos suspeitos. Dentro dela, havia joias das vítimas e munições de um revólver calibre 32. Os três homens foram conduzidos ao 91.º Distrito Policial (Ceasa).

A rua é a mesma onde um delegado da Polícia Civil foi assassinado por ladrões em setembro do ano passado. O delegado Mauro Guimarães, do Departamento de Investigações Criminais (Deic), caminhava com a esposa, também policial, quando foi abordado por uma dupla que anunciou o assalto. Na troca de tiros, ele foi baleado no peito e não resistiu.

Na Rua Fábia, próximo à Rua Caio Graco, imagens de câmeras de um prédio mostram quando, na terça-feira, 7, dois motociclistas perseguem e abordam uma mulher que também estava em uma moto. A vítima consegue jogar a chave da moto para dentro do condomínio e entra em luta corporal com um dos assaltantes. A mulher grita pedindo ajuda, mas os suspeitos conseguiram fugir.