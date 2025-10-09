Tabagismo ainda afeta 20% dos adultos no mundo, aponta OMS

Um novo relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que o tabagismo ainda afeta um em cada cinco adultos em todo o mundo, sendo responsável por milhões de mortes evitáveis todos os anos.

O documento também traz pela primeira vez estimativas relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos. Segundo a OMS, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo usam os dispositivos. Cerca de 86 milhões de usuários são adultos, a maioria de países ricos, e 15 milhões são adolescentes de 13 a 15 anos.

Em países com dados disponíveis, os jovens têm, em média, uma probabilidade nove vezes maior de usar vapes do que os adultos. "Os cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de dependência da nicotina", diz em nota Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes Sociais, Promoção e Prevenção da Saúde da OMS.