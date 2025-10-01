Tarcísio acusa PT de campanha de difamação e reage sobre atuação contra MP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais acusando o PT de promover uma "ampla campanha de desconstrução de reputação" contra ele. Na gravação, o chefe do Executivo paulista afirmou que "beira o absurdo" o partido de Lula apontá-lo como responsável por articular contra a medida provisória que previa alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubada ontem pela Câmara. Tarcísio disse ainda que o governo precisa parar de "inventar culpado" e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "deve ter vergonha".

"Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT", iniciou o governador, cotado para disputar a Presidência em 2026. "Agora, o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença."

Na quarta-feira, 8, Tarcísio negou ter ligado para deputados para pedir votos contra a MP. Poucas horas depois, porém, foi desmentido em plenário pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que agradeceu publicamente seu empenho na articulação contra a medida.