Três suspeitos de participar de arrastão milionário em prédio da Barra Funda são presos

O roubo aconteceu na manhã de terça-feira, 7, no prédio da Avenida Marquês de São Vicente, em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. Ao menos quatro criminosos invadiram o prédio usando roupas pretas e bonés. Testemunhas disseram que eles entraram no local exibindo distintivos de policiais.

Armados, os suspeitos fizeram 17 pessoas reféns durante o assalto. Elas foram ameaçadas e trancadas em uma sala comercial. Os reféns relataram à polícia que o grupo se autodenominava La Casa de Papel, em referência à série da Netflix.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos chegaram ao prédio em um Renault Sandero, às 7h14, deixaram o veículo em um estacionamento de visitantes, no segundo andar, e subiram até o 21.º andar pelas escadas. No local funciona a sede de uma empresa de engenharia, alvo principal dos ladrões.

Durante o assalto, além de dinheiro e objetos de valor, o grupo levou uma arma que estava no cofre da empresa. Eles também obrigaram funcionários a fazer transferências de valores usando o Pix. Os suspeitos deixaram o local às 9h44, usando o mesmo veículo. Acionada, a Polícia Militar fez uma varredura no prédio e nas imediações.

Segundo a SSP, as investigações do caso prosseguem na 3.ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). "Diligências prosseguem para o total esclarecimento dos fatos", diz, em nota.