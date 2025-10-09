Vereador de Piracicaba é preso por suspeita de abusos sexuais

As investigações começaram depois que uma mulher procurou a polícia para relatar que havia sido assediada dentro do gabinete do parlamentar, no dia 22 de setembro deste ano.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo no interior paulista, a primeira vítima disse que o parlamentar teria tocado em partes íntimas do seu corpo e colocado as mãos dela à força nas partes íntimas dele.

A defesa do vereador diz que "toda imputação criminal exige comprovação concreta e idônea", que o parlamentar vem colaborando de forma plena e transparente com as investigações e que Cássio Luiz e familiares têm "sido alvo de ameaças graves e diretas dirigidas à sua integridade física". "A defesa reafirma que responderá a todas as acusações com serenidade e firmeza, apresentando, no momento oportuno, os elementos técnicos e jurídicos que demonstrarão a verdade dos fatos, confiando plenamente nas instituições e na Justiça", diz.

A Câmara de Vereadores de Piracicaba diz que a Casa de Leis, "desde o conhecimento dos fatos, tem prestado suporte irrestrito às autoridades competentes que conduzem as investigações, incluindo o fornecimento de informações e a cooperação necessária para o bom andamento dos trabalhos".

"A presidência da Câmara Municipal está acompanhando de perto o desenrolar do caso, em contato permanente com a Procuradoria Legislativa da Casa, a fim de garantir que todas as medidas administrativas e regimentais cabíveis sejam tomadas e em estrita conformidade com a legislação vigente", diz a Câmara, por meio de nota.

Íntegra da nota de defesa de Barbosa: