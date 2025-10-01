André do Rap, líder do PCC, contunua sendo um dos traficantes mais procurados do mundo

Criminoso movimentou milhões e viveu no luxo

Segundo o Departamento de Inteligência Policial (Dipol) da Polícia Civil, o crime organizado movimentou R$ 16,8 bilhões entre janeiro de 2024 e maio de 2025 em operações financeiras suspeitas. O levantamento inclui empresas suspeitas de ligações ao megatraficante. "Chegou-se ao total de R$ 25.168.000,00 em valores considerados suspeitos", afirma o documento.

Antes de ser preso em 2019, André do Rap já havia ficado foragido por cinco anos, até ser localizado pela Polícia Civil em uma mansão em Angra dos Reis (RJ). À época, ele ostentava um patrimônio avaliado em R$ 17 milhões, fruto do tráfico, e se apresentava como empresário do ramo artístico e esportivo para disfarçar o dinheiro ilícito.

Morador de Santos, o traficante passava os fins de semana em Angra e costumava fretar voos para Jacarepaguá (RJ). A polícia chegou até ele ao rastrear a compra de uma lancha Azimut de 60 pés, avaliada em R$ 6 milhões, registrada em nome de um laranja. No local, foram apreendidos também um helicóptero de R$ 7 milhões e um Hyundai Tucson, além de registros de gastos com marinheiros, caseiros e empregados domésticos.

Ascensão no crime e ligação com o PCC

Nascido em Santos, em 1977, André do Rap cresceu na região de Itapema, próxima à Favela Portuária, no Guarujá. Foi preso pela primeira vez em 19 de setembro de 1996, aos 19 anos, por tráfico de drogas. Após passagem pelo 2.º Distrito Policial do Guarujá, cumpriu pena na Casa de Detenção do Carandiru, em São Paulo, onde conheceu o movimento do rap e conviveu com detentos que mais tarde formariam o grupo 509-E, como Afro-X e Dexter.