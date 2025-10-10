Beneficiários de planos de saúde fizeram 1,93 bilhão de procedimentos em 2024, diz ANS

No período, foram realizadas 284,5 milhões de consultas no País, aumento de 3,3% em comparação com o ano anterior.

Já o número de atendimentos ambulatoriais alcançou 202,1 milhões de procedimentos, alta de 2,8%.

Por outro lado, houve redução na quantidade de terapias ambulatoriais, que somaram 67,7 milhões procedimentos, segundo os dados da ANS. Houve redução também em internações, que totalizaram 9,1 milhões de registros em 2024, diminuição de 1% em relação ao ano anterior.

Outra modalidade que teve retração foi a de procedimentos odontológicos, que alcançou 190,8 milhões de atendimentos, queda de 2,7% em base anual de comparação.

De acordo com a ANS, no período a média de procedimentos por beneficiário se manteve estável em 5,5 consultas médicas e 22,9 exames por ano. Nos planos odontológicos, a quantidade de procedimentos foi de 5,2 por pessoa ao longo do período.

O Mapa Assistencial da Saúde Suplementar apontou, ainda, que os gastos com medicamentos representaram 10,2% do total de despesas médico-hospitalares no ano passado, aumento de 40% em relação a 2019, ano de referência para a medição.