BNDES aprova R$ 250 mi para Suzano restaurar 24 mil hectares de áreas degradadas em 6 Estados

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 10, ter aprovado um financiamento de R$ 250 milhões à produtora de celulose Suzano. Com recursos do Fundo Clima, o crédito será destinado à restauração ecológica de 24.304 hectares de áreas degradadas em regiões de preservação permanente e de reserva legal nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, segundo o banco de fomento.

"O BNDES tem articulado e impulsionado a restauração florestal como ferramenta crucial para combater a crise climática, reduzir emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável, que é uma prioridade do governo do presidente Lula", ressaltou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O projeto abrange a recuperação de áreas degradadas nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul. Segundo o banco de fomento, as ações contribuirão ainda para a regularização ambiental de mais de mil imóveis rurais situados nos seis estados.