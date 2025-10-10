Café: setor de grãos especiais pode faturar até US$ 70 mi em negócios no Japão

São Paulo, 10 - A participação de empresários brasileiros do setor de cafés especiais em evento no Japão pode render US$ 70,125 milhões em negócios, dos quais US$ 7,180 milhões foram fechados presencialmente e outros US$ 62,945 milhões são projetados para os próximos 12 meses, informou a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). Essas negociações foram realizadas por meio de 722 contatos comerciais, dos quais 297 com novos parceiros, entre 24 e 27 de setembro, durante a SCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition 2025, a maior feira do segmento na Ásia, e na rodada de negócios "Taste of the Harvest", com 53 importadores locais convidados, em Tóquio.O Japão figura, há anos, entre os principais destinos da exportação dos cafés do Brasil. Em 2024, os asiáticos importaram 2,211 milhões de sacas de 60 kg do produto, respondendo por 4,4% de todos os embarques e ocupando a quinta colocação no ranking. Desse total, 14,6% se referem a cafés especiais, ou 323 mil sacas, conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). No acumulado dos oito primeiros meses de 2025, os japoneses já adquiriram 1,671 milhão de sacas do produto brasileiro, sendo o quarto principal comprador entre janeiro e agosto. Desse montante, 15,9%, ou 265 mil sacas, referem-se a cafés especiais.O diretor executivo da BSCA, Vinicius Estrela, disse em nota que, "em tempos de incertezas no mercado, com tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre o produto brasileiro, é crucial que sigamos estreitando laços e ampliando mercado com novos e tradicionais parceiros dos cafés especiais do Brasil, como o Japão".