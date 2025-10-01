Chuva interdita descida para o litoral norte pela Tamoios

A descida para o litoral norte de São Paulo pela serra antiga da Rodovia dos Tamoios está interditada desde o fim da tarde de quinta-feira, 9, devido ao excesso de chuvas na região. O tráfego em direção ao litoral está sendo desviado, em sistema de comboios, para as pistas da Nova Tamoios. Conforme a concessionária, a interdição foi necessária para garantir a segurança dos usuários. A liberação depende da melhora no clima.

O tempo continua instável no trecho e equipes da concessionária acompanham os índices. Uma vistoria constatou a queda de pequenas barreiras na serra antiga, que já foram removidas.

O bloqueio é realizado como medida de segurança, quando o acumulado de chuva na região da serra ultrapassa 100 milímetros em um período de 72 horas. O volume é capaz de causar deslizamentos que podem colocar em risco os motoristas.