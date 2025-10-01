COP-30: 162 países já confirmaram presença, e conferência ultrapassa quórum mínimo

A presidência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) confirmou nesta sexta-feira, 10, que 162 países já confirmaram presença em Belém (PA).

O número de confirmados ultrapassa o quantitativo mínimo de dois terços de delegações que precisam estar presentes para a realização do grande evento, tendo como referência o total de 190 países na cobertura do Acordo de Paris. Já para a "Pré-COP", na próxima semana, são 72 delegações confirmadas.

Também nesta sexta-feira, o presidente da COP-30, André Corrêa do Lago, voltou a comentar que seguem os trabalhos com o Ministério da Fazenda para o "mapa do caminho" para que o fluxo de financiamento climático para países em desenvolvimento alcance US$ 1,3 trilhão até 2035.