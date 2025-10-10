COP-30 em Belém: festa do Círio de Nazaré vira prova de fogo para logística

"O Círio de Nazaré é um evento de grandes proporções que já faz parte do calendário e da logística de Belém. Ele serve como teste para a COP30, especialmente em pontos como operação dos aeroportos e gestão do tráfego. São experiências práticas que nos permitem calibrar e aperfeiçoar os planos para a COP30. As forças de segurança já estão realizando testes durante o Círio, visualizando a operação da COP, o que é uma oportunidade singular para ajustes finais", afirmou ao Estadão o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.

O que diz o governo do Pará

Segundo o governo paraense, a experiência da capital com o evento religioso contribui para o planejamento da infraestrutura e logística da COP-30. Veja abaixo a íntegra da nota:

"A experiência de Belém com o Círio de Nazaré, que acontece há 232 anos, contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística da COP30. Atualmente, o Círio de Nazaré mobiliza uma complexa estrutura de gestão pública que envolve segurança, saúde, mobilidade urbana, serviços públicos e transporte aéreo, exigindo articulação entre diferentes esferas de governo e instituições. A cidade recebe um alto fluxo de visitantes para o Círio, com aumento expressivo no número de voos e na ocupação da rede hoteleira. Em 2024, o aeroporto de Belém recebeu mais de 60 mil passageiros no período do Círio. Para 2025, a expectativa é que mais de 70 mil passageiros desembarquem na capital paraense para o evento religioso, número bem maior que os 50 mil participantes esperados para a COP 30.

Além disso, são ativados sistemas integrados de segurança e atendimento ao público, incluindo apoio médico, pontos de informação e organização de ambulantes. Contando todas as procissões, são mais de 2 milhões de romeiros que circulas pelas ruas da cidade. Toda essa operação serve como um mostra real das capacidades logísticas e operacionais de Belém, com aprendizados diretamente aplicáveis à realização da COP30.

Sabemos, contudo, que o público dos dois eventos é muito diferente e, portanto, com necessidades diferentes. Em agosto, a ONU aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelos governos federal, estadual e municipal para a COP30 e o Governo do Pará prepara Belém há mais de dois anos para ser sede da conferência, desenvolvendo soluções de hospedagem para os diferentes públicos que participam da conferência e também preparando a infraestrutura da cidade, sempre com a pré-condição de que os investimentos sirvam para a população. O Governo do Pará trabalhou na execução de mais de 30 projetos nos eixos de turismo, desenvolvimento urbano, mobilidade e macrodrenagem com saneamento, todas dentro do cronograma previsto, gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.