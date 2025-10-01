Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte para capital

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo colocou, às 16h15, toda a cidade em estado de atenção para alagamentos.

Conforme o centro, o temporal que cai em São Paulo é resultado de uma "grande área de chuva" que se desloca do interior do Estado e se aproxima da capital paulista.

"A intensidade das chuvas varia entre moderada e forte e devem atingir as Zonas Sul e Oeste e se espalhar por toda a cidade", afirma o CGE.

As chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria.

Diante dos temporais, a Defesa Civil alerta que as pessoas evitem áreas alagadas; não enfrentem enxurradas, mantenham-se afastadas de janelas; tenham cuidado em locais com histórico de deslizamentos e não se abriguem embaixo de árvores ou coberturas metálicas.

A cidades e outras partes do Estado estão sob um alerta da Defesa Civil, válido desde a última terça-feira, 7, que informa sobre a passagem de uma frente fria pelo território paulista, pancadas de chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo. O alerta se encerra nesta sexta.