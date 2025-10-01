Escarlatina: por que os casos aumentam no segundo semestre e como se proteger

A tendência não acontece apenas em São Paulo. Ela também ocorre em outras regiões. "Tem a ver com as estações do ano e a sazonalidade. Como a temperatura fica mais baixa e as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, a transmissão é favorecida", detalha o médico.

No Hospital Samaritano, também na capital paulista, de janeiro até setembro deste ano foram identificados 100 casos no pronto-socorro. No mesmo período de 2024, foram 120 ocorrências. Em comunicado, o hospital cita que observa uma estabilidade, além da sazonalidade já esperada.

A doença não é de notificação compulsória, mas a pediatra Ana Maria Melo, do Samaritano Higienópolis, destaca que é importante os casos serem comunicados. "Como ela ocorre em crianças maiores, em idade escolar, as escolas têm um papel muito importante na identificação dos casos e na comunicação. Ao perceberem essas situações, elas precisam notificar as secretarias de Saúde para permitir a identificação de possíveis surtos", justifica.

O que é a escarlatina?

A escarlatina é uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria chamada estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Os estreptococos são também agentes causadores de infecções na garganta (amigdalites) e na pele (impetigo, erisipela).

Ela não surge pela ação direta da bactéria, mas pela reação alérgica do organismo às toxinas liberadas por ela. Por isso, uma mesma bactéria pode causar diferentes doenças em cada indivíduo que infecta.