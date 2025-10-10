Assine UOL
Estudante é suspeita de matar 10 cães para testar veneno antes de assassinar idoso com feijoada

Rio de Janeiro

Apontada como uma das envolvidas na morte de um idoso com uma feijoada envenenada, a estudante de Direito Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho para testar o efeito do veneno. De acordo com o delegado que investiga o caso, Halisson Ideiao, "ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam", disse ele ao portal g1. A defesa dela não foi localizada.

A acusada é investigada pelas mortes de outras três pessoas. Nesta terça-feira, 7, a polícia prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, acusada de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, com a ajuda de Ana Paula. Michelle foi detida por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da Polícia Civil de São Paulo, quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo.

As investigações apontam que o pai da suspeita morreu após ser envenenado, em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homicídio, segundo a polícia, tem relação com outros três assassinatos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

