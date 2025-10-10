Frio dá trégua, mas chuva vem forte em São Paulo

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar temperaturas elevadas no domingo, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o dia é de 29ºC.

Nesta sexta-feira, 10, a capital amanheceu com céu encoberto. Ao longo do dia, há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. "Há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A máxima prevista para o dia é de 18ºC.

No sábado, 11, há condições para chuviscos durante a madrugada, mas o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia na cidade de São Paulo. A máxima prevista é de 25°C. "No decorrer da tarde as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas para a Grande São Paulo", afirma o CGE.