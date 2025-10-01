Funcionário morre prensado por tronco de árvore durante poda na Grande SP

Um funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, morreu na manhã de quinta-feira, 9, após ser prensado pelo tronco de uma árvore durante um trabalho de poda no Jardim Pauliceia. Maicon Ferreira da Silva, de 39 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele fazia a poda de uma árvore quando o tronco cedeu e caiu sobre ele, pressionando o funcionário da empresa terceirizada Vila Boa Construções e Serviços contra um muro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.