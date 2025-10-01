Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que o novo nome para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal) deverá ser escolhido e indicado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à Itália.

Lula embarca amanhã para Roma, onde participará do Fórum Mundial da Alimentação 2025. Apesar da data marcada para a ida, ainda não há previsão oficial de retorno.

"Essas decisões têm que ser rápidas, mas bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele. Ele tem uma viagem marcada para o exterior, e creio que, na volta, isso deve ser decidido", afirmou Lewandowski durante o Fórum Esfera, realizado em Belém (PA).