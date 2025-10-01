Intoxicação por metanol: Brasil tem 29 casos confirmados e 217 em investigação

O número de casos de intoxicação por metanol confirmados no Brasil subiu para 29, segundo dados do Ministério da Saúde apresentados nesta sexta-feira, 10. O País teve um aumento de cinco registros positivos de intoxicação pela substância com relação ao último balanço, divulgado na quarta-feira, 8.

Há 217 ocorrências que ainda estão em investigação. Ainda conforme o ministério, 249 casos foram descartados. Segundo a pasta, não houve aumento no número de mortes na comparação com os dados de quarta: são cinco óbitos confirmados, todos em São Paulo.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de notificações, sendo 160 em análise (o que representa 73,73% de todo o País), 25 confirmados e os cinco óbitos positivos para a intoxicação da substância já citados.