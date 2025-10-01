Investigação da polícia de SP aponta relação entre postos de gasolina e bebidas com metanol

Já o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que os casos de contaminação por venda de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol podem estar relacionados à compra de etanol adulterado no mesmo posto de gasolina ou na mesma rede. "Como a concentração foi muito alta, 36%, passando de 40% (de metanol nas bebidas), é um número grande. É uma suspeita, ainda não dá cravar, que eles adquiriram no mesmo posto de gasolina. Se isso for confirmado, é algo muito ruim, mas que nos leva a um caminho, um processo para tranquilizar a população. Essa concentração é muito alta. Pode ser que tenham adquirido no mesmo posto ou na mesma rede", disse o secretário.

O secretário voltou a descartar a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC). "Até aqui não tem nenhum indício (participação do PCC). O que aconteceu, que nós estamos concluindo, é que criminosos foram prejudicados por uma organização criminosa", disse.

Segundo Derrite, ninguém que foi preso até o momento tem ligação com a facção. "Não tem nenhum indício até aqui de que eles estejam, de fato, juntos nesse processo, nessa cadeia ilícita. Nenhum criminoso preso ou investigado é faccionado, eles não têm a mesma centralização de advogados, isso que é característico da própria organização criminosa."

A Polícia Federal também investiga se o metanol usado para adulterar bebidas tenha origem em caminhões e tanques abandonados pelo crime organizado após operações das autoridades.

A ação desta sexta-feira, realizada por meio da Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Meio Ambiente e do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, cumpre mandados de busca e apreensão em estabelecimentos ligados à venda de bebidas alcoólicas contaminadas com substância.

Os agentes chegaram até a fábrica após investigarem a morte de duas vítimas. Uma delas é Ricardo Lopes, de 54 anos, que passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois. "O bar onde ele consumiu a bebida foi vistoriado e as equipes apreenderam nove garrafas", disse a Secretaria da Segurança Pública.