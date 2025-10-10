Marina Silva: COP30 vai ajudar a evitar pontos de não retorno em relação ao meio ambiente

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou nesta sexta-feira, 10, que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ajudará o mundo a evitar "pontos de não retorno" em relação ao meio ambiente. Ela também acredita que o grande evento em Belém (PA) evitará risco de retrocesso em relação ao sistema multilateral de negociações sobre clima e meio ambiente.

Marina Silva reforçou o argumento sobre a necessidade de fortalecer a confiança no multilateralismo climático, em um cenário geopolítico desafiador.

A ministra participou de coletiva, nesta sexta-feira, sobre a "Pré-COP30". Esse evento, que ocorrerá na próxima semana, busca antecipar, mas não fechar as negociações.