Megaoperação no Rio busca conter avanço do CV; 6 suspeitos foram mortos, diz polícia

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizam na manhã desta sexta-feira, 10, operações simultâneas contra a facção Comando Vermelho em ao menos 16 comunidades do Rio. A ação ocorre nas zonas norte, oeste e sudoeste da capital fluminense, e tem como desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.

De acordo com a PM, seis suspeitos foram mortos durante operação na madrugada desta sexta-feira, no Morro do Juramento, na zona norte do Rio. Os criminosos foram feridos durante a operação, "socorridos para unidades hospitalares da zona norte, mas não resistiram aos ferimentos".

A operação ocorre menos de 24 horas após a morte de Ygor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, apontado como liderança do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele foi morto durante uma operação da Polícia Civil em Campinho, na zona norte, na manhã de quinta-feira, 9. Dois seguranças do traficante também morreram.