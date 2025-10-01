Moraes autoriza governador de Santa Catarina a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira, 10, que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o início de agosto.

A visita está marcada para o dia 22 de outubro. Bolsonaro tenta articular a candidatura do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, ao Senado Federal pelo Estado do sul do País.

A disputa pelo Senado é tratada por Bolsonaro como prioridade política. Ele busca garantir uma maioria no Congresso para avançar pautas como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, barrar indicações a agências reguladoras e pressionar por pedidos de impeachment de ministros do STF.