No porão com Vlado há 50 anos

Cinquenta anos depois, um detalhe ainda o inquieta. "Por que aquele desespero (do governo militar) para nos eliminar? O PCB estava na clandestinidade por decisão deles."

Sérgio Gomes conta que o DOI-CODI deu início a uma violenta e devastadora ofensiva contra o partido. "As prisões começaram ali, desmontando a nossa base, a célula junto à Polícia Militar, o coronel Vicente Sylvestre (preso em junho de 1975). Uma avaliação formulada pelo João Guilherme previa que iríamos sofrer o contravapor da vitória que tínhamos conquistado em novembro de 74 com o tamanho da votação no MDB. Foi uma puta vitória do MDB nas urnas, dezesseis senadores, mais de dois terços dos deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, muito acima daquilo que a gente previa."

"Na semana anterior à minha ida ao Rio com o Waldir, eles (a repressão) tinham prendido muitos que viviam na clandestinidade, uns 15 quadros do partido. Um deles era um velhinho, o Bernardino, ele tinha uma banca de jornal no Ipiranga. Barbarizaram com ele, queriam saber cadê o 'Inácio'? 'Inácio' era o codinome do João Guilherme. O velhinho sabia que eu ia mensalmente levar o dinheiro para o João. Eles estavam matando o velhinho no pau, mas ele não ia falar, resistiu muito. Aí pegaram a mulher dele. Ele se quebrou. Disse 'eu não sei', mas sei quem sabe onde está o João Guilherme, é um repórter, ele vai ao Rio uma vez por mês...O repórter era eu."

"Eles estavam nos seguindo e nos filmavam com uma Super 8, filmaram até num bar em Cotia (Grande São Paulo) onde a gente se reunia enquanto almoçava. O Waldir e eu sempre adotávamos severas medidas de segurança. Na velha rodoviária do centro de São Paulo, aquela noite, entramos no ônibus separados, até sem saber o banco de um ou de outro. Deixei meu carro longe da rodoviária. Viajamos a noite toda, chegamos na rodoviária do Rio por volta de 5h30, 6hs. Pegamos um táxi até o Largo do Machado. Quando saímos da rodoviária, aquele congestionamento esquisito, o táxi sai e eu percebo na calçada um fulano correndo, segurando um volume na altura do estômago, podia ser uma arma. Ele entra pela porta do carona em um fusca. Eram 3 fuscas, um atrás do outro. Achei esquisito, fui controlando pelo retrovisor do táxi e vi que era o comando do DOI de São Paulo. O comando seguiu nosso ônibus daqui de São Paulo até o Rio. Já no táxi no Rio, depois que percebi que nos seguiam de perto, falei para o motorista parar no primeiro bar. O que a gente tivesse de papel a gente ia jogar numa privada. Na altura do Flamengo paramos. Os caras se surpreenderam e tiveram de seguir porque senão iriam se revelar. Tomamos um café e saímos por uma feira livre numa travessa. Do outro lado pegamos um outro táxi, mas imediatamente a gente se viu cercado pelas três viaturas do DOI. Os caras disseram que eram do Esquadrão da Morte. O Waldir foi colocado dentro de um carro, eu no outro. Eles já começaram ali mesmo, murros, cigarro aceso. E fomos para o DOI-CODI do Rio, no quartel da Polícia do Exército."

"Passamos a manhã ali, ficamos nus, exigiram nome completo e endereço de parente prá 'devolver o corpo'. Queriam saber do 'Inácio'. Dissemos que não sabíamos, ia passando o tempo e não falamos. Fomos pendurados no pau de arara e nos fizeram tomar quase meio litro de água com creolina, enquanto nos surravam com um caibro quebra-costelas. Ali tive a sensação de que eu já tinha feito o que era possível pelo meu País. Eu e o Waldir tínhamos um pacto de silêncio. Isso está contado no meu depoimento na Comissão da Verdade. No caminho de volta a São Paulo eles simularam nosso fuzilamento perto de um lixão. Eu num carro, o Waldir no outro."

5 de outubro