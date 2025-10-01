Nomes dos remédios são escolhidos diante de conjunto de regras no país

Digeflex, Pratiprazol, Pratiderm Esses medicamentos têm indicações diferentes, mas seguem uma série de regras em comum. No Brasil, os nomes dos remédios precisam se diferenciar de outros produtos, ser fáceis de lembrar e transmitir clareza para que profissionais de saúde e pacientes consigam identificá-los corretamente.

Roberto Parise Filho, professor do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP), destaca que existem dois tipos de nome: os genéricos e os comerciais. Por exemplo, a aspirina (nome comercial) tem o nome genérico "ácido acetilsalicílico".

O nome genérico segue a denominação do princípio ativo. "Geralmente, trabalhamos com afixos. Existe um radical que dá a estruturação do nome do fármaco e ele pode ser preenchido com sufixos ou prefixos. Normalmente, eles que vão gerar uma classificação para os diversos fármacos dentro de uma mesma classe terapêutica", afirma.