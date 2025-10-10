O que é a 'falsa couve' que deixou quatro pessoas em estado grave em MG

Quatro adultos de Guimarânia, na zona rural de Patrocínio, em Minas Gerais, foram intoxicados de forma acidental nesta quarta-feira, 8, após ingerirem folhas da planta tóxica Nicotiana glauca durante um almoço. A planta foi confundida com couve e servida em uma salada.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que três pessoas permanecem internadas em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) e uma apresenta melhora clínica e quadro estável. O principal sintoma relatado pelos pacientes foi o desconforto respiratório. Como não existe antídoto específico para esse tipo de intoxicação, o tratamento consiste em acompanhamento clínico.

"As vítimas estão recebendo toda a assistência necessária pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio, com apoio da SES-MG. Até o momento, não há registro de outras pessoas expostas nem de casos anteriores de intoxicação pela planta na região", diz a pasta. A secretaria também reforça que as pessoas devem ter atenção redobrada na identificação de plantas usadas para alimentação, especialmente em áreas rurais, para evitar acidentes desse tipo.