Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta sexta-feira, 10, que a estratégia para tentar aprovar uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro será apresentar um destaque ao projeto relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e apelidado por ele de "PL da dosimetria". O texto foi deixado de fora da pauta da próxima semana pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em entrevista ao Canal Uol, Nikolas Ferreira reconheceu a resistência do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF) à anistia ampla defendida pelos bolsonaristas. A pauta também teve queda no apoio popular, segundo pesquisas.

"Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir algo, uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque", afirmou Nikolas. Paulinho já declarou que a anistia "não é possibilidade" em seu parecer.