Presidente do BNDES defende retomar combate a negacionismo climático

É preciso retomar o combate ao negacionismo climático, disse nesta sexta-feira, 10, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, enfatizando a atuação da instituição na recuperação dos municípios gaúchos. "Temos uma crise climática. Todas as pesquisas científicas relevantes mostram que o processo de aquecimento já extrapolou todas as previsões", afirmou.

O executivo participou de evento de lançamento do edital do programa Floresta Viva, com R$ 10 milhões para restauro florestal em terras indígenas no Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. O chamamento tem apoio do BNDES (50%), Fundação Bunge (40%) e Agrícola Alvorada (10%).

Este é o 12º edital lançado no âmbito do Floresta Viva, que no total já mobilizou R$ 358 milhões por meio dos certames lançados e mais de 80 projetos aprovados ou em vias de aprovação. Estes recursos irão viabilizar a restauração de mais de 15 mil hectares de áreas degradadas em biomas brasileiros.