USP é a melhor universidade da América Latina, aponta ranking britânico

A Universidade de São Paulo (USP) foi a universidade latino-americana mais bem classificada no THE World University Rankings, um dos principais rankings universitários internacionais, elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE). A USP ficou no grupo que engloba as posições de 201º a 250º - o ranking classifica individualmente as primeiras 200 e, depois disso, deixa as universidades em grupos.

Depois da USP, as universidades da América Latina que aparecem nas posições mais altas são a Unicamp (no grupo 351º a 400º) e a Pontifícia Universidade Católica do Chile (no grupo 401º a 450º). No total, o Brasil teve 59 instituições avaliadas.

A USP melhorou em 9 dos 18 indicadores adotados pelo ranking entre 2024 e 2025: reputação acadêmica, número de doutores titulados, orçamento, relação doutorados/bacharelados, reputação em pesquisa, investimentos em pesquisa, número de estudantes estrangeiros, colaboração internacional e captação de recursos da indústria.