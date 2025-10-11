Defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara enviam alegações finais ao STF

As duas defesas pediram nas alegações finais que os seus clientes sejam absolvidos de todos os crimes imputados a eles e também suscitaram questões preliminares semelhantes, com pedidos de nulidade de fatores chave do processo.

Dentre os pedidos feitos pelos dois advogados constam a declaração de impedimento de Moraes como relator dos caso por falta de imparcialidade, a incompetência do STF para julgar o processo e a anulação da ação penal por cerceamento de defesa.

Essas questões preliminares já haviam sido apresentadas pelos advogados dos réus do núcleo crucial da trama golpista e foram rejeitadas integralmente pela maioria da Primeira Turma do STF.

Ao pedir a absolvição de Martins, o advogado Chiquini argumentou que a prisão do seu cliente "comprometeu a lisura da investigação e violou o devido processo legal, contaminando toda a persecução penal".

O ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência durante o governo Jair Bolsonaro foi preso em janeiro de 2024 na Operação Tempus Veritatis, que investigou a suposta tentativa de golpe de Estado gestada no mandato de Bolsonaro. Ele foi solto em agosto do mesmo ano mediante o cumprimento medidas cautelares.

"A prisão do defendente não serviu a um propósito legítimo, mas sim como um mecanismo de coerção ilegal, o que impõe sua anulação e o reconhecimento da ilegitimidade da persecução penal instaurada, sendo verdadeiro imperativo moral a sua absolvição", sustentou a defesa, apontando que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não apresentou provas do envolvimento do seu cliente na tentativa de golpe.