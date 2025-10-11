'Não sei quem matou Odete Roitman', brinca delegada do DHPP de SP em vídeo

Ao todo, quase 5 mil pessoas já curtiram a postagem. "Vocês perguntaram tanto, que a Dr. Ivalda decidiu se pronunciar: o DHPP de São Paulo não está investigando o homicídio da empresária Odete Roitman", diz a legenda.

A publicação foi feita em conjunto entre o perfil da delegada e do próprio DHPP no Instagram - por lá, o vídeo com o comentário sobre a novela contrasta, por exemplo, com postagens sobre avanços em investigações reais.

O DHPP, com sede no centro de São Paulo, é responsável pela apuração de alguns dos homicídios de maior repercussão ocorridos no Estado, como a morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado a tiros de fuzil no mês passado em Praia Grande, no litoral paulista.

Cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos até o momento - outros dois estão foragidos. Uma outra pessoa foi morta em suposto confronto no Paraná.

Em 1988, delegados do Deic analisaram o crime da novela

Na primeira edição da novela, em 1988, o Jornal da Tarde escalou o repórter Fausto Macedo e o fotógrafo Rolando de Freitas para contar como policiais civis de São Paulo também estavam no encalço do assassino.