PM é morto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

O soldado da Polícia Militar de São Paulo Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto na madrugada deste sábado, 11, durante assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo. O PM participava de romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o policial foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, porém, os agentes constataram que os suspeitos já haviam fugido.

Em seguida, os policiais rodoviários foram informados de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por tiros. As vítimas foram socorridas em um hospital local, mas o PM não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.