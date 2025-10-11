Restaurante Jamile, que tem Fogaça como chef, fez reforma sem alvará

O restaurante Jamile consta como irregular no Cadastro de Edificações do Município (CEDI), da Prefeitura de São Paulo. O espaço está fechado por risco de colapso desde o desabamento do mezanino na quarta-feira, 8, no Bixiga, região central da capital paulista. Uma funcionária morreu e mais pessoas ficaram feridas.

O local é conhecido por ter o cardápio assinado pelo jurado do MasterChef Henrique Fogaça. O restaurante foi inaugurado em 2015 após uma série de ampliações no imóvel, que já foi uma agência do antigo Banco Real. Essas expansões não foram, contudo, autorizadas pela Prefeitura.

Em nota, o Jamile destacou que tem alvará de funcionamento - que é autodeclaratório -, assim como destacou que detém Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e Habite-se. "O estabelecimento regularizou todos os ajustes que haviam sido apontados nos indeferimentos da administração municipal, algo comum em todo projeto, e vinha funcionando dentro dos parâmetros legais", apontou. Também disse se solidarizar com a vítima.