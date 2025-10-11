Saiba por que governo de SP afirma que não há envolvimento direto do PCC com o caso

A possibilidade de envolvimento do PCC vem sendo levantada por conta da descoberta de que a facção criminosa utiliza o metanol para adulterar combustível e abastecer postos usados para a lavagem de dinheiro do crime organizado.

Nesta sexta-feira, 10, na mais recente operação, o governo localizou e fechou uma fábrica clandestina na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, que produzia bebida adulterada e repassavam os produtos falsificados para o comércio.

Segundo a polícia, as mortes por intoxicação por metanol de Ricardo Lopes, de 54 anos, e de Marcos Antônio Jorge Júnior, de 46, teriam acontecido a partir da ingestão de bebidas manipuladas nesta fábrica e que chegaram ao bar onde a dupla consumiu o destilado.

Derrite explicou que os falsificadores, que costumam usar o etanol de posto de combustível para adulteração, acabaram adquirindo o metanol no lugar da substância desejada. E após fechar a fábrica em São Bernardo, voltou a dizer que o PCC não está diretamente ligado ao caso.

"O crime organizado lucra exponencialmente, tanto com a lavagem de dinheiro, usando CNPJ de postos de combustíveis, como com a adulteração do etanol com o metanol. Na verdade, essa organização criminosa prejudicou esses criminosos que fazem a adulteração da bebida", disse Derrite.

"Agora, ligação entre eles parece não haver, não tem nenhum indício até aqui de que eles estejam, de fato, juntos nesse processo, nessa cadeia ilícita", acrescentou. A polícia investiga se a substância foi adquirida no mesmo posto ou na mesma rede.