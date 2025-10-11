SP tem alerta de chuva e ventos fortes entre sábado e segunda; veja previsão

O fim de semana será de tempo instável em várias regiões do Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, entre sábado, 11, e segunda-feira, 13, a aproximação de uma nova frente fria deve trazer chuvas generalizadas, com possibilidade de raios, rajadas de vento de até 75 km/h e queda de granizo em pontos isolados.

No decorrer deste sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e favorece a elevação das temperaturas. As máximas podem chegar aos 24°C e índices de umidade acima dos 60%.

O domingo segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas de que podem chegar aos 29°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 45%.